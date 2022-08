ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Vast kõige huvitavam muusikaüritus toimub nädalavahetusel Kumus – REIV on juba kolmandat korda Kumu kunstimuuseumis toimuv rahvusvaheline kunsti- ja muusikasündmus, mis toob kokku eri maade muusikud, esinejad ja kunstnikud. Selle aasta teema on araabia kultuur, mida tutvustavad nüüdistantsu ja muusikaliste etteastete kaudu Maroko ja Eesti artistid.

Kui vaatame veel Lõuna-Eestis toimuvat, siis tulemas on Hingamislaulupidu – terve päeva jooksul on võimalik õppida Eesti parimate hingamistöö ekspertide käe all, osaleda mitmekesistes aruteludes ning tutvuda meie pärimuskultuuriga. Põlvamaal tuleb ka Ökofestival. Valgamaale kogunevad aga militaarajaloo huvilised – korraldatakse näidislahinguid ning toimub sõjameeste marss läbi linna, kus saab näha erinevates vormides sõjamehi ja -tehnikat. Seal samas on ka vanavara- ja käsitöölaat.