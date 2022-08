Kõhedaks võttev maandumine: kas odavlennuliin seadis inimeste elusid ohtu?

Maailmas on lennuvälju, kus maandumisraja asetus on selline, et sellele tuleb läheneda madalalt üle mere ja ranna. Võimalus lennukeid lähedalt näha on atraktsiooniks paljudele lennundushuvilistele. Üle ilma kuulus on näiteks Princess Juliana International Airport Saint Martini saarel, kuid ka Alexandros Papadiamantise lennuväli Kreekale kuuluval Skiathose saarel on taoline paik.