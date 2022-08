SINNA JA TAGASI ⟩ Majahinnaga puhkus Türgis? Miks mitte!

Osav meediakajastuse saaja ei öelnud midagi erakordset – ta ennustas, et keskmine Ryanairi pileti hind tõuseb mulluselt umbes 40 eurolt 2027. aastaks 50 euro peale –, kuid kohutav sõnum lendas ümber maakera ja leidis rutulist tõlkimist loendamatutesse keeltesse. Millest see kõneleb? Eks ikka sellest, kui vähe paljudel reisida tahtjatel raha on.