SUUR GALERII ⟩ Kuidas ma kolme kuulsuse sabas 50 000 kalorit sirgeks lõin

Kes on see hull, kes ronib puhkuse sildi all lumepiirile, turnib ohtlikel järsakutel ja rassib nii, et pilt taskus? Mina muidugi. Ja enam-vähem igaüks, kes kasvõi kogemata mägimatkale sattunud – see on ebamaiselt äge! Viimane seiklus viis mind Itaalia, Prantsuse ja Šveitsi Alpidesse imetlema kolme kõige kaunimat mäge.