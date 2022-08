Ryanairi boss O'Leary: 10-euroste lendude ajastu on läbi

«Pole kahtlustki, et turu madalamas otsas olid meie tõeliselt odavad soodushinnad, ühe- kuni kümneeurosed piletid,aga ma arvan, et järgmiste aastate jooksul selliseid hindu enam ei näe.»

Kütusekulude tõus, mis tõstab lennupileteid, suurendab ka majapidamiste energiaarveid, kahandades inimeste vabalt kasutatavat sissetulekut. Kuid lennufirma boss ütles, et vaatamata sellele ta eeldab, et kliendid otsivad pigem odavamaid variante reisimiseks, kui neid ära jätavad.

«Arvame, et inimesed lendavad ka edaspidi sageli. Kuid ma arvan, et inimesed muutuvad palju hinnatundlikumaks.»

Hr O'Leary väitis aga, et maanteetransport ja laevandus on üldiselt CO2 suuremad panustajad, ning ütles, et keskendumine lennureiside heitkoguste vähendamisele on vale. Ta ütles, et Ryanair investeerib kütusesäästlikumatesse lennukitesse, kuid fossiilkütuste kasutamise suurem vähenemine tuleneb bensiini- ja diislikütuselt elektrisõidukitele üleminekust.