Plaanite rongireisi Soomes? 11. august on piletite ostmiseks õige päev!

Rongireis Helsingi ja Lapimaa väravaks oleva Rovaniemi vahel võtab aega umbes 12 tundi ja Soome riigiraudtee jagab ka mitmeid nippe, et pikamaareisi paremini läheks: näiteks meenutatakse, et need, kelle kupees ei ole dušši, saavad kasutada dušši, mis on koridoris. Samas hoiatatakse, et rongi veevärgist tulev vesi ei ole joomiskõlbulik ja et kupeedes on iga reisija kohta vaid üks 350 milliliitrine pudel. Hommikusööki on võimalik tellida kuni kella üheni öösel ning saadaval on ka õhtusöögivõimalused. Koeri saab jalutada aga pikemate peatuste ajal.