Mitu airBalticu lennukit ei saa lähiajal õhku tõusta, põhjus on masendav

Ülemaailmsete tarneprobleemide tõttu ei saa varuosade puudumise tõttu teha lennukitele regulaarset hooldust ning mõni lennumasin pole seetõttu õhku tõusnud juba kuus kuud. See on ka põhjus, miks airBalticul on viimasel ajal ette tulnud tavapärasest rohkem hilinemisi.

Kuna lennundus on sel aastal hoogsalt taastunud, on kasvanud ka nõudlus lennukite varuosade järele. Kuid tarnetõrgete tõttu on varuosadest nappus käes. Ka tootjad ei usu, et olukord lähiajal paraneks. Näiteks Prantsuse firma Safran juht arvab, et tarneprobleemid ulatuvad kindlasti 2023. aastasse ja võimalik, et isegi järgmise aasta lõppu.

Et puuduvaid lennukeid asendada, rendib airBaltic lennukeid koos meeskondadega teistelt lennufirmadelt, sealhulgas Ukraina lennufirmalt UIA (Ukraine International).