Mida hõrku pakuvad Soome hotellimaastiku parimad hommikusöögilauad?

Pole saladuseks, et Soome hotellid osakavad hommikusöökidega üllatada rohkem kui Eesti omad. Hotelli köögis armastusega praetud pannkoogid, toorpudrud, ootamatult eksootilised puuviljad või siis hoopis erilistelt Soome väiketootjatelt soetatud juustud-vorstid pole sugugi ennenägematuks vaatepildiks. Nüüd on Soome portaal Toptaste valinud välja aga Soome väidetavalt parimad hommikusöögivõimalused. Milliseid hotelle siis soovitatakse?

Esikoha on Toptaste andnud Eestis vähetuntud hotelliketi Lapland Hotels hommikusöökidele, mida kiidetakse sisaldavat muuhulgas metslooma- ja põhjapõdraliha, kaselehti, kuusekasvusid ning erinevaid söödavaid seeni ja samblikke. Põneva hommikusöögikogemuse saamiseks ei pea reisima Lapimaale, sest Lapland Hotelsil on (olgugi et üsna kallis) hotell Bulevard ka Helsingis, kus hommikusöök sisaldub majutuse hinnas. Selle võib osta aga ka eraldi 29 euro eest.

Paremuselt järgmiseks on Toptaste valinud Helsingi hotelli Marski by Scandic, kus lai valik ulatub värsketest vahvlitest toekate bratwurst´ide ning kodujuustust koduste moosideni. Tervisehuvilised võivad oma hommikusöögi väärtust tõsta supertoiduna tuntud kuusepuru või kikkaputke eliksiiriga. Marski by Scandic külalistele on hommikusöök tasuta, tänavalt sisseastujal on see võimalik osta 23.50 euro eest. Ning einestada saab nädalavahetustel suisa keskpäevani.