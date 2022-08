Mida hõrku pakuvad Soome hotellide parimad hommikusöögilauad?

Pole saladus, et Soome hotellid osakavad hommikusöökidega üllatada rohkem kui Eesti omad. Hotelli köögis armastusega praetud pannkoogid, toorpudrud, ootamatult eksootilised puuviljad või siis hoopis erilistelt Soome väiketootjatelt soetatud juustud-vorstid pole sugugi ennenägematu vaatepilt.

Esikoha on Toptaste andnud Eestis vähetuntud hotelliketi Lapland Hotels hommikusöökidele, mille käigus pakutakse ka metslooma- ja põhjapõdraliha, kaselehti, kuusekasvusid ning erinevaid söödavaid seeni ja samblikke. Põneva hommikusöögikogemuse saamiseks ei pea reisima Lapimaale, sest Lapland Hotelsil on (olgugi et üsna kallis) hotell Bulevard ka Helsingis, kus hommikusöök sisaldub majutuse hinnas. Selle võib osta aga ka eraldi 29 euro eest.