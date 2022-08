SOOME KAUDU REISIJATELE ⟩ Kanaaridelt toodud õun võib kaasa tuua kopsaka rahatrahvi

Reisidelt on tore erinevaid maitsemeenutusi suveniiriks kaasa tuua, kuid enne toiduainete hankimist tasuks end kurssi viia impordipiirangutega.

Soome toll tuletab meelde, et näiteks liha ja lihatooteid, samuti piima ja piimatooteid ei tohi Soome tuua väljastpoolt Euroopa Liitu. Loomahaiguste leviku tõkestamiseks on nende loomse päritoluga toiduainete import väljastpoolt EL-i piiratud. Toll soovitab piirangutega eelnevalt tutvuda läbitava riigi tolli või toiduameti kodulehel. «Nii saate reisilt naastes vältida ebameeldivaid üllatusi. Tähelepanu tuleks pöörata muuhulgas sellele, mida saab igast riigist tuua. Loomsete ja taimsete saaduste impordis on erinevusi isegi ühe riigi lõikes,» rõhutas Soome tolli juhtivinspektor Tiia Sulander-Seppänen.