HUVILISED KIIRUSTAGU ⟩ Unistuste töö Maldiividel on jälle saadaval

Kas sulle meeldivad raamatud? Päikesepaiste? Elamine Maldiividel luksusvillas tasuta terve aasta? Ja saada selle eest ka tasu? Kui kõik vastused on jaatavad, siis välja on pakkuda unistuste töö: hoolitseda Maldiividel Baa atollil asuvas luksuskuurortis raamatupoe eest.

Töö algab oktoobri alguses ja kestab 12 kuud. Kandideerida saab aadressil barefootbookseller.com. Kes tunneb, et kvalifikatsioon sellele tööle on sobilik, peab kiirustama, sest suure huvi tõttu kõikjalt maailmast on kandideerimise viimane päev juba 8. august.