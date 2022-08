Gröönimaa jäävälju paitab keskööpäike

Gröönimaale jõudes on esmamulje Eesti kuumalaine eest pagenule ootamatu: isegi siin on palav?! Ilmateenistuse lubatud 15 soojakraadi näib siinse lõõmava päikese all küll ilmselge alapakkumisena. Järgnevad päevad toovadki juba jahedamat ilma, tõestades, et siin, umbes 50 kilomeetrit polaarjoonest põhja pool on suvine kuumus ikkagi pigem haruldus. Lihtsalt sattusime maanduma tavatult soojal päeval.