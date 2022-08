Populaarse rahvuspargi 25-kordne hinnatõus lükkus edasi

Komodo rahvuspargi (Komodo, Rinca ja Padar) suur hinnatõus on ajutiselt küll edasi lükatud, kuid on selge, et varem või hiljem see ühes või teises ulatuses tuleb. Seega, kel plaan Komodo varaane looduses näha, võiks hakata reisi peale mõtlema. Ka Florese saar on vägagi külastamist väärt.