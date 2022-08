Airbnb-s renditi hoonet, kus peeti varem orje

New Orleansi mustanahaline advokaat Wynton Yates tegi Airbnb saidil õõvastava avastuse: veebilehel renditakse 1830ndate aastate orjamaja, mis on ööbimiskohana saadaval. Maja asub Mississippis Belmonti puuvillaistanduses.

«Kuidas on aktsepteeritav, et üüritakse välja paika, kus inimesi hoiti orjadena?» tõstatab mees küsimuse. Yates pööras tähelepanu ka tagasisidele, mida postituse all oli antud. Enamjaolt valgenahalised turistid olid pidanud kohta ajalooliselt romantiliseks, kus kiiktoolis päikeseloojangut vaadata.