KUKU VÕI KOKKU ⟩ Venemaa gaas paneb hispaanlased higistama ja seda sõna otseses mõttes

Uus seadus jõustub alates 9. augustist 2022 ja on esialgu jõus kuni novembrini 2023. Seaduse idee on vähendada energiatarbimist ja riigi sõltuvust Venemaa naftast ja gaasist.

Hispaanias on värske regulatsioon tekitanud vastakaid arvamusi. Ühest küljest mõistetakse vajadust energiat säästa, teisalt märgitakse, et riigi kuumemates piirkondades tuleb 27 kraadi saavutamiseks konditsioneer panna mitmeks tunniks 22 – 23 kraadi peale. Samas on Hispaanias väga palav suvi ning jälle prognoositakse temperatuure 40ºC kandis.