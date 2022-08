Lausa uskumatu: avamise järgselt on Jaapanit külastanud vaid nii mitu inimest

Statistika kohaselt külastas perioodil 10. juunist kuni 10. juulini Jaapanit kõigest 1500 turisti. Põhjust tuleb otsida sellest, et hetkel lubatakse Jaapanisse reisida ainult organiseeritud grupireiside raames. See välistab paljude Aasia riikide, nagu Singapur, Lõuna-Korea või Taiwan, reisijate külastused, kes muidu külastasid Jaapanit mitmeid kordi aastas, sageli spontaansete nädalalõpureisidega. Need, kes ei soovi kulgeda koos grupiga ettenähtud marsruuti mööda koos ettenähtud programmiga, vaatavad paratamatult alternatiivseid sihtkohti.