Streikida plaanivad Lufthansa piloodid teenivad aastas kuuekohalisi summasid

31. juulil kirjutas Postimees, et ametiühingusse Vereinigung Cockpit kuuluvad Lufthansa lendurid hääletasid ülekaalukalt streigi kasuks, kui nende palganõudmisi ei rahuldata. Ametiühingu palgakõneluste juht Dr. Marcel Gröls lausus, et hääletus ei vii tingimata streigini, kuid on eksimist mittevõimaldav märk sellest, et Lufthansa peab võtma piloote tõsiselt. Gröls on hoiatanud, et ametiühing ei blufi ja hea töö maksabki raha.