Finnair hakkab taas Indiasse laienema

Finnairi Indias esindav Sakari Romu lausus, et Soome lennukompanii otsib Indias aktiivselt linnasid kuhu lennata, vahendab veebileht Moneycontrol. Ramu sõnul on peapõhjus India majanduses, kuid Indiat muutvat lennufirmale huvitavaks ka Venemaa õhuruumi suletus ja muud piirangud, mis takistavad edukat opereerimist marsruutidel Hiina ja Jaapanisse, mis olid veel mõne aja eest Finnairi ärimudeli olulisteks komponentideks. Konkreetset valikut pole Ramu sõnul tehtud, kuid olevat loogiline, et pärast Delhit ja Mumbaid tulevad näiteks Chennai ja Bangalore.