Illegaalsed munamuffinid läksid reisijaile maksma tohutu summa

Õnnetu rändur sai karistuseks 2664 Austraalia dollari suuruse (see summa võrdub umbes 1824 euroga) trahvi, vahendab CNN. Austraalia põllumajandus-, kalandus- ja metsandusminister Murray Watt teatas, et karistus on võrdne Bali lennupileti kahekordse hinnaga ja märkis, et tal puudub kaastunne inimeste suhtes, kes on otsustanud Austraalia rangeid bioturvalisuse reegleid rikkuda.