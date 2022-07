PIINLIK PROBLEEM ⟩ Muuseum pidi külastajatele erisoovi esitama: palun ärge seksige siin

Tekstis kirjutatakse läbi huumoriprisma, et paljud muuseumi eksponaadid on sündinud hoopis teistsuguste moraalinormide ajal ja et muuseumi pererahvasei taha tekitada neis ebamugavat tunnet. «Me ei taha tekitada piinlikke olukordi ka teistele külastajatele.»

Muuseumi uuendus on pälvinud erinevate meediakanalite tähelepanu. Ajalehe New York Post sõnul ütles muuseumi direktor Piotr Piwowarczyk kohalikule Gazeta Wyborcza meediale, et tegemist ei ole nalja ega PR-trikiga. «Vähem kui kuu aja jooksul oleme tabanud kolmed liiga ulakad külalised. Võibolla on muuseumi pimedad nurgad tekitanud inimestes illusiooni, et neid ei ole näha, kuid meil on kogu muuseumi territooriumil videovalve.»