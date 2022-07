SINNA JA TAGASI ⟩ Valge laev ja valge lennuk

Kuigi kalendri järgi peaks pea kaks kolmandikku suvest veel ees olema, ei lase Eesti inimene end petta. Jah, sügis on tulekul: taevas on juba kerkinud kõrgemale, punase leedri põõsasse on ilmunud verevat tooni ning Tallink Grupp annab teada, et kaks nende laeva prahitakse sügiseks ja talveks «riskide maandamiseks» Hollandisse, kus alustel hakatakse pakkuma majutusteenust.