HURMAVAD KREEKA SAARED ⟩ Ilu täis saarestik ja tulevik, mida ei tulnudki

Kuu särab triumfeerivalt Lakki kohal, kui praam lõpuks läbi kitsa lahesuu sadamasse pöörab. Kui Egeuse meri on tormine – ja seda see on tol ööl – pakub kohalejõudmine pärast pikka merereisi Rhodoselt dramaatilist kergendust. Kuid mitte ainult laguun ei tee valevat ja heledat Lakkit ses ootamatult vaikseks muutunud öös eriliseks.