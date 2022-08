Matkakorraldaja: hädas olles müüb mõni ükskõik mida, ükskõik mis nime alt

Uurisime kanuu.ee matkade korraldajalt Toomas Pandlalt, kuidas on lood turismisektoris praegu. Lisaks räägib Toomas värvikaid juhtumeid kanuumatkade korraldamisest ja kuidas mõned teenusepakkujad rafting'u pähe «kummipaadi matka» pakuvad.

Kuidas on lood turistide hulgaga, käib neid sama palju, kui enne koroonat?

Ei käi sama palju. Välisturiste on tunduvalt vähem, eriti kruiisituriste. Üksikuid tulijad, kes tulevad peredega, on umbes sama palju kui enne. Firmasid on vähem. On tunne, et koroona osaliselt murdis aastatega sissejuurdunud kombe, et teeme suvepäevad, teeme talvepäevad. Neid küll on, aga vähem.

Teistpidi võiks ju mõelda, et nüüd on paljudes firmades kaugtöö lubatud ning inimesed näevad üksteist vähem ja just oleks vaja rohkem koos vaba aega veeta. Samas võib-olla on see muud moodi korvatud, ühiste koolitustega, lõunasöökidega või millegi muuga.

Kas ettevõtted on peale erinevaid piiranguid suutnud taastuda?

Osad ilmselt on, osad mitte. Just rääkisin tuttavatega, kes ütlesid, et koroonaaeg oli neile kuldaeg. Inimesi käis väga palju. Aga nemad ongi spetsialiseerunud väikestele gruppidele ja üksikutele huvilistele ja pakuvad kallist ning veidi eksklusiivsemat teenust. Nüüd on maailm jälle avatud ja jõukam klient reisib mujale.

Tähelepanu liigub vaba aja tegevustelt Ukraina abistamisele.