Nordica hakkab sügisest pakkuma Egiptuse ja Kanaaride tšarterlende

Pressiteate kohaselt plaanib Nordic Aviation Group AS alustada koostöös reisikorraldaja TEZ Tours tellimusel tšarterlende Egiptusesse ja Kanaari saartele oktoobri keskpaigast. Täpsemateks sihtkohtadeks on Hurghada ja Sharm El Sheikh Egiptuses ning Tenerife Kanaari saartel.

Tenerifele lennatakse laupäeviti, teisipäeviti ja reedeti viib lennuk Hurghadasse ning neljapäeviti ja pühapäeviti toimuvad Sharm El Sheikhi lennud. Airbus A320 lennukisse hakkab mahtuma 180 reisijat ja Nordica Aviation Groupi sõnul on praegu veel Suurbritannias viibiva ja tosin aastat vana laineri reisijatesalong on läbinud täieliku uuenduskuuri. «Väga korralik ja värske lennuk!» hindas Uibo.

Nordic Aviation Groupi turundus- ja kommunikatsioonijuhi Toomas Uibo lausus, et tegemist on ettevõtte uue ärisuuna käivitamisega ning lennuk hakkab opereerima Nordica kaubamärgi all. Postimehe reisiveebile täpsustas Uibo, et esialgu jääb lennuk valgeks ehk Nordica värvidesse teda ei võõbata, kuna lennuk «täidab ka teisi ülesandeid teistele klientidele ja nemad eelistavad tihti white tail versioone». Uibo andis mõista, et A320 lennukeid on juurdegi tulemas ja «siis võib ehk näha ka kellegi värvides masinaid».