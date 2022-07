Vene turistid on šokis Soomes kogetud jäisest suhtumisest

Ajalehes Moskovskij Komsomolets ilmunud artikli kohaselt šokeerivad Soome reisinud venelasi enim Soome tolliametnike karm käitumine ning reeglid, mis ei luba neil üle piiri vanal moel kraami vedada, vahendab Iltasanomat. Moskovskij Komsomoletsis ilmunud artiklis kurdab Soomet külastanud Veronika, et osta pole võimalik telefone, peaaegu mitte mingisugust tehnikat. Kõik üle 300 euro maksev olevat luksuskaup ja võidavat piiril Soomest lahkudes ära võtta.

Moskovskij Komsomoletsi ajakirjanik pärib, kas taolised reeglid on seotud pandeemiaga. Veronika selgitab ajakirjanikule, et põhjuseks on hoopis Ukrainas toimuv.

Pagasi läbivaatus piiril olevat kohati nii karm, et ära tuleb visata ka reisile kaasa võetud võileivad. Veronika sõnul keeldutakse venelastest turistidele kohati kaupa müümast ka poodides. Ka rublasid, mille kurss on hetkel 60-65 rubla euro kohta (enne sõda 85 rubla euro kohta) olevat raske vahetada soodsa kursiga eurodeks, letialune kurss olevat aga 120 rubla euro kohta. Soome ametnikud uurivat ka väga rangelt, kui palju raha tulijail kaasas on, sest Venemaa pangakaardid Euroopa Liidus ei tööta.

Soome tolli kommentaari kohaselt eksisteerivad sanktsioonides siiski erisused ning näiteks võivat turistid Soomest Venemaale viia ühe nutitelefoni hinnaga kuni 750 eurot ja ühe auto hinnaga kuni 50 000 eurot.

Ajalehes Iltasanomat ilmunud artikli kohaselt on Soome poolt väljastatud Schengeni viisad Venemaal nõutud kaup. Tekkinud on ka must turg viisa saamise abi osutajatest, kelle hüva nõu võib maksta kuni 22000 rubla ehk 350 eurot.

Moskovskij Komsomolets väidab värskes loos ebasõbralikest riikidest, et Soomes levivat üleskutsed venelastele sissepääs üldse lõpetada. Ka kirjutab ajaleht, et Vene passidega reisimine võib muutuda võimatuks kogu Euroopa Liidus. Tekst lõppeb vanade heade aegade ehk 2018. aasta meenutamisega ning retoorilise küsimusega, kuidas küll toonase probleemivabaduse juurde tagasi jõuda.