ÕUDNE LEID ⟩ Lennuki pardatoidu seest avastati mao pea

Neljapäeval, 21. juulil, juhtus SunExpressi Ankara-Düsseldorfi lennul hirmuäratav vahejuhtum. SunExpress on Turkish Airlinesi ja Lufthansa ühisettevõte.

Võika avastuse leidis pardateenindaja, kes istus maha, et oma lõunasööki süüa.

Väidetavalt on SunExpressi meeskonnad teatanud järjepidevatest probleemidest pardaeinetega, sealhulgas sellest, et varasemalt on reisijate toidust leitud mardikaid ja tigusid.

Lennufirma esitas pärast juhtunut järgmise avalduse: «Meie prioriteet on, et meie lennukitel pakutavad teenused oleksid kõrgeima kvaliteediga ning et nii meie külalistel kui ka töötajatel oleks mugav ja turvaline lennukogemus. Ajakirjanduses avaldatud väited ja jagamised seoses pardatoitlustusega on absoluutselt vastuvõetamatud ning sel teemal on algatatud üksikasjalik uurimine. Kuni kõnealuse uurimisprotsessi lõpuleviimiseni on viivitamatult võetud kõik ennetavad meetmed ja toimingud, sealhulgas vastava tootja toodete tarnimise peatamine.»

Lennufirma toitlustusettevõte kaitseb end

Sancak Inflight Services on toitlustusettevõte, mida SunExpress Ankaras kasutab. Toitlustusettevõte väidab, et roogasid küpsetatakse 280 kraadi Celsiuse järgi ja see lisand ei saanud tulla ettevõtte köögist.

«SunExpress Airlines on meie väärtuslik klient ja populaarne lennufirma Euroopas, kes otsustas hiljuti oma lennukiparki ja liinivõrku veelgi laiendada. Nad kuulutasid taas välja hanke toitlustusteenuste osutamiseks. Toidu valmistamisel ei kasutanud me toidus väidetavalt toidu sees olnud võõrkehi (seoses pardatoitlustusasutustes kasutatavate tehniliste ja termiliste tingimustega).»

Lennusaatja on täielikus šokis