Kas kapten põgenes evakueeritavast lennukist tõesti enne reisijaid?

Intsident leidis aset Barcelona lennuväljal, kust terve lennukitäis reisijaid Birminghami suunas teele asuma pidi, teatab ajaleht The Sun. Reisijate ehmatuseks kõlas aga vali pauk ning kabiinis oli tunda suitsulõhna. Esmalt olevat reisijail kästud turvavööd kinni hoida, siis need lahti teha, meeskonnaliikmed olevat jooksnud pikki vahekäiku edasi-tagasi ning kaoses märgati, kuidas piloodikabiinist keegi välja silkab. Sellele eeskujule olevat kabiinist välja põgenedes järgnenud ka enamus meeskonnaliikmeid. Evakueerimist olevat lõpuks The Suniga kõnelenud reisijate kinnitusel viinud lõpuks läbi vaid üks hispaania keeles karjunud hirmunud näoga stjuardess.

The Sun on juhtumist kirjutades süüdistanud väidetavalt põgenenud pilooti «Costa Concordia tegemises»: viide kapten Francesco Schettinole, kes pages 2012. aastal uppuvalt reisilaevalt esimeste seas ning mõisteti hiljem 16 aastaks vanglasse, kusjuures karistusest ühe aasta moodustas just reisijate hülgamine.

Vuelingu lennukis täpselt juhtunu detailid ei ole siiski teada. On spekuleeritud, et üks pilootidest võis joosta ka väljast vaatama, mis lennukiga juhtunud on.

Lennul VY 8754 olnud reisijad broneeriti reisiuudiste lehe One Mile At The Time kinnitusel ümber ning paigutati järgmisesse lennukisse, mis ootas tankimist maapinnal poolteist tundi. Kui lõpuks Birminghami poole teele asuti, olevat meeleolu lennukis olnud sünge ning sööke ega jooke kellelegi ei pakutud.

Vueling on osa International Airlines Group´ist ning kujutab endast lennukite ja sihtkohtade arvult Hispaania suurimat lennufirmat. Vueling on õnne katsunud ka Eesti turul, lennates Tallinna ja Rooma ning Tallinn ja Barcelona vahel.