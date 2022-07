Tohoh! Saksa poliitikud said Lufthansalt aastaid magusaid kingitusi!

Tavaklientidelt nõuaks Senator kaardi saamine intensiivset lendamist ehk vähemalt 100 000 staatusmiili kogumist Lufthansa või tema partneritega. Kaks aastat kehtiv kuldne kaart võimaldab omanikel seejärel registreeruda sõltumata reisiklassist lennule esimese klassi check-in´i lauas, külastada Senator või Star Gold taseme ootesaale, kasutada klassikõrgenduse vautšereid jne. Lufthansa on hinnanud ise antud kaardi väärtuseks 2000 eurot, kirjutab Loyaltylobby . Bundestagi 736 liiget said kaardi aga sõltumata sellest, kui palju või vähe nad reisisid.

Saksa ajakirjandusväljaanne The Pioneer tõi avalikuks, et Bundestagi liikmete jaoks on pidu nüüd siiski läbi: Lufthansa lõpetas eliitkaartide väljastamise 2021. aastal. 2002. aastal puudutas temaatikat ka Spiegel, tuues ilmsiks, et enne privatiseerimist jagas Lufthansa oma kuldkaarte veelgi laiemale poliitikuteringile. Üheksakümnendatel jäid privilegeeritud staatusesse vaid Bundestagi liikmed ning seda põhjendusega, et neil võib lennujaamades vaja minna kohta nõupidamisteks, milleks Lufthansa ootesaalid sobiksid.