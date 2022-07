VÄRSKE REISIRAAMAT ⟩ Laos: aeg antud elada, aeg antud süüa: «Kanna Laoses samu riideid, mida soojal suvel vanaema juures»

Mäletan, et seisime kõik koos väljas ja verinoored Saksamaalt pärit reisijat küsisid minu käest ettevaatlikult, kas seal Tais mürgiseid madusid ka leidub. Ilmselt nägin ma nende jaoks ekslikult välja nagu keegi, kes midagi kohalikkudest oludest teab. «Terve teeäär on neid paksult täis, vali aga, mis värv meeldib. Mõned on pikemad, teised lühikesed ja paksud. Mõni helgib pimeduses. Üldiselt on nii, et mida lühem on uss, seda mürgisem ta on, sest ta peab oma pikkust kompenseerima...» jutustasin tõsiselt ja pärast ei julgenud keegi neist enam põõsastesse pissile minna. Tõtt-öelda mina ise ka mitte, kuna hakkasin oma nalja üle järele mõtlema.