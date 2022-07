Kogenud reisija jagab pakkimisnippi, mis säästab meeletult aega ja sa ei unusta midagi maha

Puhkusehooaeg keerleb täistuuridel ja laste koolivaheaeg on täies hoos.

Selleks, et muuta oma puhkus täiuslikuks ja pingevabaks, tasub teada mõnd head nippi asjade kaasapakkimiseks ja sihtkohas lahtipakkimiseks.

Kõik geniaalne on lihtne

TikToki sensatsioon Babs, kes on nelja lapse ema ja kaheksakordne vanaema, paljastas oma pakkimisnipi, mis tema sõnul võib vabalt puhkusele minnes suure portsu närve säästa.

Naine jagab oma TikToki kontol sageli oma tarkuseid ja traditsioonilisi pereretsepte. Nüüd jagab ta oma pere kullafondi kuuluvat reisinippi. See on odav ja imelihtne lahendus, vajate vaid kangast riidekapi organiseerijat. See hoian kokku pakkimisele kuluvat aega, ei lase naljalt midagi olulist maha unustada ja sihtpunkti jõudes võtab kohvri lahtipakkimine aega vaid kümme sekundit.