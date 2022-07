United Airlines plaanib vedada reisijaid Londoni ja Ühendriikide vahel veidi enam kui 3 tunniga

Lennundusnäitusel tehti avalikuks, et Ameerika Ühendriikide üks suurimaid lennufirmasid United Airlines on tellinud 15 Overture (tõlkes Avamäng) nimelist tulevikupõlvkonna reisilennukit ning omab optsiooni veel 35 soetamiseks, vahendab Soome reisiuudiste portaal Matkaviikko. 65 kuni 80 (mõningail andmeil 88) reisijat peale võttev alus peaks lendama näiteks Unitedi idakalda suurima baasi ehk Newarkist Londonisse vaid kolme ja poole tunniga. Tavalistel lennukitel võtab see teekond aega umbes kaks korda sama palju. Umbes 2080 kilomeetrit tunnis tuhisevaid Overture lainereid plaanib tootma hakata Denveris paiknev Boom Supersonic. Lennupileti hinnaks Londoni ja Newarki vahel on prognoositud umbes 5000 dollarit, kuid aeg peab näitama, mis kirjutatakse hinnasildile 2029. aastal, mil Overture peaks alustama kommertsliiklust.