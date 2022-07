Lõuna-Korea muudab homsest riiki reisimist jälle keerukamaks

Alates 25. juulist peavad riiki saabujad tegema PCR-testi ühe ööpäeva jooksul alates saabumisest, raporteerib veebileht Breaking Travel News. Kui tulemus on positiivne, ootab välismaalasi ees seitsmepäevane viibimine spetsiaalses karantiiniasutuses, Lõuna-Korea kodanikud ja residendid võivad isolatsiooninädala veeta aga oma kodus. Sealjuures nõuab Korea riiki saabujailt ka reisieelse testi tegemist. Praegu saab valida 24 reisieelse tunni sees tehtud antigeenitesti või 48 tunni sees tehtud PCR-testi vahet, kuid Korea valitsus on vihjanud, et riik võib üle minna ainult PCR-testide tunnustamisele.