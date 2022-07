Teisel katsel konditsioneerita lennukis koju jõudnud eestlanna: öeldi, et võime lennata omal vastutusel

Koppel ütles Postimehele, et jätkulend Kopenhaagenist Riiga möödus suuremate viperusteta. «See konditsioneeri jubin, mille pärast Lissabonis lennuki kabiin tossu täis läks ja lend seitse tundi edasi lükati, küll puudus,» rääkis naine.

«Aga lennuk vaadati üle ja kapten vestles meiega – öeldi, et võime lennata omal vastutusel. Neile, kes ei julgenud, broneeriti piletid teisele lennule. Mina usaldasin lennukikomandöri, kes on kaheksateist aastat oma tööd teinud ja kindlasti teadis, mida saab lubada ja mida mitte. Kui esimest korda selle lennuki peale tulime, oli see reisijaid täis, aga nüüd jäi pooltühjaks.»