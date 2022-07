SINNA JA TAGASI ⟩ Kui kuningast saab koorem

Paljud on kuulnud lauset, mis kuulutab kliendi kuningaks. Võiks arvata, et kuninga heameele nimel ollakse valmis pingutama, et müüa toodet kiiremini, kõrgemalennuliselt ja kaugemalt, kuid turismi- ja transpordisektoris on klient-kuningad viimasel ajal hädas. Euroopa ülekoormatud lennujaamades, kus lennufirmad katsusid teenida maksimaalset tulu, kuid investeeringuid teenindajatesse ei tehtud, näeb neid seismas lõputuis järjekordades ning lohistamas oma pampe otsekui põgenevaid aristokraate eelviimase sõja aegu.