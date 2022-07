ÜHEOTSAPILETIGA INDIAS ⟩ Kaebleva eestlase šokiravi Goas

Indias ei saa ükski päev elada oma kinnisideedes, euroopalikus korraarmastuses ega varakult valmis mõeldud plaanides. Ja kui sul need on, siis raputab tegelik elu need pilbasteks paari tunniga. Aga seda ma Goasse kogema ja avastama läksingi, kuidas elada teisiti.