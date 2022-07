Kopenhaageni lennuväljal ajas lennuk tossu ja vingu välja. Pardal olev eestlanna: väga loodan, et jõuame nüüd tervelt Riiga

Koppeli jutu järgi olevat nende lennuki konditsioneeril mingi pisidetail rikki läinud – kuumenes üle ning põhjustas tossu ja vingu. «Oli vist ikka korralik jama, aga meile tehti asi natuke väiksemaks,» rääkis naine Postimehele. «Lennuk oli juba lennuväljal päris paksu tossu täis, see juhtus kiirendamise ajal. Siis lennuk pidurdas ja sõitis rahulikult terminali juurde tagasi. Olukord polnud väga hull, väljusime ikka uksest.»

Mis kompanii lennukiga tegemist oli, Koppel öelda ei soovinud. Ta lisas, et on nüüdseks juba mitu päeva teel olnud, et lõpuks Riia lennujaama ja sealt edasi juba autoga koju jõuda.