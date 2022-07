Tegelikult puuduvad ranged eeskirjad ja reglemendid selle kohta, mida piloot ja meeskond peaksid sellisel juhul tegema. Lennukid on varustatud hädaabiseadmetega, nagu defibrillaator, ja stjuardessid läbivad esmaabikoolituse, mis annab neile kvalifikatsiooni elustamiseks. Kui aga see kõik ei suuda surma ära hoida, nihkub fookus normaalsustunde säilitamisele lennukis, isegi kui see tähendab surnukeha istuma jätmist oma kohale.