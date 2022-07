LOUNGEARVUSTUS ⟩ Tervistavad taimeteed, valgemütsilised kokad ja peegelseinad väga ootamatus kohas

Turkish Airlinesi äriklassi ootesaal Istanbuli vanas ehk Atatürki nimelises lennujaamas oli kõhklematult üks maailma parimaid. Uuel (ehk 2018. aasta sügisel avatud) lennuväljal on ootesaale kaks: Turkish Airlines Lounge Business, mis on avatud lennufirma äriklassi klientidele ja Turkish Airlines Lounge Miles&Smiles, kuhu pääsevad tasuta sisse osalevates programmides piisavalt kõrge staatuse saavutanud. Üldine teadmine on, et mõlemad ootesaalid on peaaegu identsed (olemas on ka kolmas, tagasihoidlikum lounge siseriiklike lendude reisijate teenindamiseks).