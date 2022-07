Populaarses Aafrika turismiriigis avastati Marburgi-viiruse levik

CDC andmetel on Marburgi viiruse sümptomiteks kõrge palavik, rinnavalu, oksendamine, iiveldus, kurguvalu, kõhuvalu, verejooksud ja kõhulahtisus. Surevus on 23 kuni 90 protsenti, peiteaeg varieerub 2 ja 21 päeva vahel (keskmiselt 8).

Sarnaselt paljudele teistele viirushaigustele arvatakse viiruse reservuaariks olevat nahkhiired. CDC tuvastas 2020. aastal, et viirus Lääne-Aafrikas nahkhiirte seas ringleb: ühes uuringus, mis tehti Sierra Leones, oli nakatunud 2.5 protsenti 435 testitud tiivulisest. Guardian teavitab, et Ghana ametivõimud on andnud inimestele nõu küpsetada hoolikalt läbi toiduks kasutatav liha ja vältida kokkupuuteid nahkhiirtega.

1967. aastal esines laboratooriumist alguse saanud Marburgi viiruse puhang ka Euroopas. Ajakirjas The Journal of Infectious Diseases meenutatakse, et viirus ei kandunud üle õhu kaudu: ühel puhul magas peagi surnud nakkushaige samas voodis oma vennaga, kuid see ei haigestunud.