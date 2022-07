Juuli lennupiletid on ülemõistuse kallid: kust leiab mõistliku hinnaga tuusiku?

Viimase hetke lennupiletitega on alati olnud kaks võimalust, kas õnnestub väga odavalt saada või maksad hingehinda. Hetkel tundub, et paika peab teine variant.

Kui uurida portaalis skyscanner.net, siis tuleb välja, et ainuke koht kuhu saab lennata juulis edasi-tagasi alla saja euroga on Rootsi. Ülejäänud reisid naaberriikidesse algavad sajast eurost.