Whitney Houstoni looming on ka varem lennukites draamasid põhjustanud

Eelmine intsident leidis aset 2013. aastal ja American Airlinesi pardal. Seal hakkas laulu «I Will Always Love You» esitama lennul Los Angelsest New Yorki üks reisijatest ning naist osutus olevat võimatu vaigistada. Vältimaks olukorda, et kogu pea kuuetunnine lend tuleb veeta laulda üürgava daami sundpublikuna, tegi tegi lennuk vahemaandumise Kansas Citys, kus ikka veel leelotav naine korrakaitsjate poolt terminali toimetati ja pärast lühemat kinnipidamist vabastati. Teadaoleval põhjendas reisija laulu «I Will Always Love You» esitamist oma diabeediga.