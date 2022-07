Vaata, millised pagasimäed Kopenhaageni lennujaama kuhjunud on!

Nimelt on pagasisaal, kus reisijad tavaliselt lennu järel õnnelikult oma pagasiga kohtuvad, täis sadu ja võib-olla ka tuhandeid kohvreid ja muudliiki sumadane, millistest osa on olnud pagasile kinnitatud lintide kohaselt kadunud juba juuli algusest alates. Kotid lihtsalt seisid seinte ääres ja ka mujal kus vaba põrandapinda leidus ning keegi ei paistnud palehigis töötavat, et need ruttu-ruttu omanikele kätte toimetada.