Delta Airlines saatis tühja lennuki üle ookeani Londonisse pagasit päästma

Heathrow lennujaam on reisijatetulvaga mitte hakkamasaamist tunnistanud ning piirab kuni 11. septembrini igapäevase väljuvate reisijate arvu saja tuhandeni, kirjutab CNN. Lennufirmadel on palutud Heathrowsse rohkem pileteid mitte müüa ning mitmed lennufirmad on asunud ümber suunama neid kliente, kellele Heathrow oleks vaid ümberistumiskoht. Praktikas on lennupiletite ostmine Heathrowsse võimalik kõigiks päevadeks, kuid Heathrowst lahkuvate lendude piletid on muutunud üsna kalliks. Näiteks 15. juulil maksab odavaim lennupilet Heathrowst Tallinna 1102 eurot ning seda lendu pakub Swiss äriklassis. 16. juulil on odavaim hind 731 eurot, 17. juulil aga 617 eurot.