Talvel Euroopast Hawaiile vaid 1600 euro eest ja äriklassis

Ungarist on soodsad lennuhinnad Hawaii saartele olnud saadaval juba mitu aastat. Ilma lennujaamamaksude, lisamaksude ja muude juurdehindlusteta on edasi-tagasi äriklassi pileti baashind praegu 1036 eurot. Võrdluseks: algusega Tallinnast on odavaima edasi-tagasi äriklassi pileti baashind Honolulu marsruudil 2146 eurot, kusjuures selle hinna on avaldanud SAS koos partneritega ja viidatud baashinnale lisanduvad veel maksud ja lisatasud. Finnair, British Airways ja American Airlinesi küsivad Eesti turul analoogse pileti eest vähemalt 3050 eurost baashinda ja taaskord lisanduvad hinnale maksud ja lisatasud. Helsingist on odavaim baashind 2192 eurot, Londonist 1943 eurot ja Stockholmist 1502 eurot. Seega on Budapesti kampaaniahind päris atraktiivne, mis sest, et Budapesti kohalejõudmine on lisatasu eest.