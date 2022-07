12 TIPPSIHTKOHTA ⟩ Kuhu saab reisida täitsa vabalt? Kus on vaktsineeritus väga oluline?

Kaks aastat piire karmilt kinni hoidnud Austraalia on teinud hoiakutes kannapöörde ja ei nõua alates 6. juulist turistidelt enam ei vaktsineeritust ega koroonatesti. Maskid on lendudel Austraaliasse samas jätkuvalt nõutud ja Eesti välisministeerium soovitab uurida võimalikke osariigiti kehtida võivaid piiranguid.

Brasiiliasse reisides ei pea alates maist enam täitma väga mahukat ankeeti, küll eeldab Brasiilia, et kõik turistid (välja arvatud need, kellele tõestatult on vaktsineerimine vastunäidustatud) on läbinud täieliku vaktsineerimiskuuri. Mittevaktsineeritud võivad saada riiki negatiivse testi alusel, mis ei ole tehtud varem kui üks päev enne. On mõnevõrra ebaselge, kas eeltoodud nõuded kehtivad reisijaile, kel vanust vähemalt viis või 12 aastat.