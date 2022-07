Reisilennuk oli Pariisi lähedal õnnetusohus

Prantsuse uurijad on tuvastanud, et vahejuhtumi põhjustas lennujuhtide eksitus meeskonnale info andmisel, mis viis hälbeni baromeetrilise kõrgusemõõtja seadistustes, sest lennukontrolli poolt lennuki meeskonnale ja Airbus 320le edastatud näidud olid erinevad. Lennuõnnetuste uurimise agentuur BEA rõhutab vahejuhtumi valguses standardse fraseoloogia kasutamise olulisust ning vajadust, et meeskonnaliikmed saadud informatsiooni lennujuhtidele tagasi loeks. Esialgne raport on leitav siit.