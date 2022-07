Omad Flying Blue miile? Kaaluda võiks lendamist Vietnamisse!

Paljudel kuupäevadel oktoobrist kuni eeloleva kevadeni on võimalik Euroopa ja Vietnami pealinna vahel lennata vaid 15000 boonusmiili eest. Võrdluseks «maksavad» preemialennud näiteks turismisihtkohana tuntumasse Bangkokki talvisel tipphooajal turistiklassis 100 000 miili ja enam lennusuuuna kohta.

Ka äriklassilennud algusega Helsingist on paljudel kuupäevadel saadaval vaid 55000 miili eest suuna kohta. Lisanduvad maksud on soolased (arvestada võib umbes 220 euroga suuna kohta), kuid kokkuvõttes on tegemist siiski väga hea diiliga.