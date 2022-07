Lihtne test paljastab, kas vees on mürgine ja ohtlik sinivetikas

Kui kahtlustad, et rannas on sinivetikaid, on üks väga kindel nipp võtta rannast klaas vett ja panna see kaheks-kolmeks tunniks liikumatule tasapinnale seisma. «Kui selles vees on sinivetikaid, tõusevad need selle ajaga veepinnale ja moodustavad pinnale roheka kile,» õpetas Tapio Salminen, veeinsener ja Saloy tegevjuht MTV.fi-le.