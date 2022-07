SINNA JA TAGASI ⟩ Punased laevad sinisel merel

Ajalooliselt on punaseid Vikingi laevu peetud Soomes veidi lihtrahvalikumaks luikvalgetest Silja Line’i omadest, kättesaadavaks nii mummo’dele kui ka pidutseda tahtvatele noortele. Eesti turul ei suru Viking Line kindlasti dumpinguhindadele: 6. juuli seisuga olid uuel nädalal Stockholmi kruiisi kajutite hinnad sõltuvalt päevast 200 ja 455 euro vahel. Siinkirjutaja sattus rühma reisiagentidega merele Vikingi kutsel ja kulul, kuid püüdsin siiski tähelepanekuid teha võimalikult objektiivselt.

Vikingiga kujuneb laevareis Stockholmi umbes kaheksa tundi pikemaks kui Tallinkiga ja teele minnakse juba kell 14. Laevad on Baltic Queenist pisemad ja väärikamas eas (Amorella on 1988. aastast ja neli aastat nooremal Gabriellalgi on merelainetes läbitud nii ristsed kui leerikool).