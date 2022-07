VIIKINGITE MAAL ⟩ Klõps Trollikeelel on väärt higi ja tuikavaid põlvi

Trolltungal poseerimisele tekkinud järjekord on suvist hooaega arvestades lühike. Teadaolevalt on Trolltungalt surnuks kukkunud vaid üks inimene: 2015. aastal trollikeelele astunud nooruke Austraalia turist.

Hoolimata kõigi Tripadvisori kasutajate justkui ühest suust kõlavast hoiatusest, et esimene matkatund ühe Norra kuulsaima kaljunuki otsa on selle retke kõige raskem ja demotiveerivam osa, polnud ma sellegipoolest valmis hetkedeks, kus silme ees virvendab, hing on kinni ja pähe tikub hirmutav mõte: mis siis, kui ma ei jõuagi kaugemale?